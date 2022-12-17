На «Євробаченні-2023» Україну представлятиме гурт Tvorchi

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За результатами фіналу національного відбору на конкурсі «Євробачення-2023» Україну представлятиме гурт Tvorchi.

Цього року українці вперше обрали конкурсанта «Євробачення» через «Дію». Суддів теж обирали голосуванням — ними стали Тарас Тополя («Антитіла»), Джамала та Юлія Саніна (The Hardkiss).