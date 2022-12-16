У Молдові попередили про перебої з електрикою через масовану ракетну атаку рф на Україну
- Автор:
- Анна Холоднова
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Matthew Henry / Unsplash
У Молдові державна компанія Moldelectrica попередило про перебої з електрикою через ракетні удари росії по інфраструктурі України.
Про це повідомляє NewsMaker.
«Ризик відключення електрики в Молдові дуже високий», — йдеться у повідомленні компанії.
- 23 листопада через масований ракетний удар по Україні в Молдові теж були масові відключення електрики. Тоді МЗС Молдови викликало російського посла через проблеми з електропостачанням після того, як росія завдала масованого ракетного удару по Україні.
- 5 грудня в Молдові, біля міста Бричани, поблизу кордону з Чернівецькою областю України, впав елемент ракети. Його виявили прикордонники. Він упав у фруктовому саду. Місце падіння огородили й викликали туди саперів. Ті не знайшли в ракеті вибухонебезпечних речовин.
- 16 грудня росія знову масовано атакувала Україну ракетами. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджені енергооб’єкти як на сході, так і на півдні країни. В областях почалися перебої зі світлом, деякі населені пункти повністю знеструмлені.