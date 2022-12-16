У Молдові попередили про перебої з електрикою через масовану ракетну атаку рф на Україну

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Matthew Henry / Unsplash

У Молдові державна компанія Moldelectrica попередило про перебої з електрикою через ракетні удари росії по інфраструктурі України.

Про це повідомляє NewsMaker.

«Ризик відключення електрики в Молдові дуже високий», — йдеться у повідомленні компанії.