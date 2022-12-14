Іран засудив бельгійського гуманітарного працівника до 28 років увʼязнення. Його звинуватили у шпигунстві

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Влада Ірану засудила до 28 років увʼязнення бельгійського гуманітарного працівника Олівʼє Вандекастеле.

Речник його сімʼї ван Стейртегем сказав агенції France-Presse, що родина спустошена цією звісткою.

Іран звинуватив чоловіка у шпигунстві. Він міг стати частиною обміну з Тегераном, але на початку грудня Конституційний суд Бельгії призупинив суперечливу угоду про обмін увʼязненими після тиску активістів.

Влітку парламент Бельгії схвалив угоду про обмін, але суд постановив, що договір створює ризик серйозної та непоправної шкоди для противників Ірану.

Іранці у вигнанні та неурядові організації засудили запропоновану угоду як ганебну, оскільки вона дозволить Ірану брати участь у «дипломатії заручників».