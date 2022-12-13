Соцмережа Twitter розпускає Раду з питань довіри та безпеки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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SOPA Images / Getty Images
Соцмережа Twitter розпускає громадську Раду з питань довіри та безпеки. Її сформували в 2016 році для того, щоб допомагати платформі під час ухвалення рішень.
Про це пише Reuters із посиланням на внутрішній лист у компанії.
Після того як Twitter придбав Ілон Маск, компанія звільнила близько половини співробітників. Ще понад тисячу звільнилися самі, зокрема і керівник відділу довіри та безпеки компанії Йоель Рот.
«Оскільки Twitter переходить на новий етап, ми переоцінюємо, як найкраще отримувати інформацію щодо нашої роботи з розробки продуктів і політики з зовнішніх джерел. В рамках цього процесу ми вирішили, що Рада з питань довіри та безпеки не є найкращою структурою для цього», — йдеться в листі, надісланому членам Ради з питань довіри та безпеки.
До складу ради входили різні правозахисні організації, науковці та інші органи, які виступали за безпеку і консультували Twitter при розробці продуктів, програм і правил.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення Ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи працівникам звільненням.
- Також Ілон Маск заявив, що планує приділяти менше часу соцмережі. Тому він хоче знайти нового керівника. Тим часом із компанії масово звільняються працівники.