Соцмережа Twitter розпускає Раду з питань довіри та безпеки

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Соцмережа Twitter розпускає громадську Раду з питань довіри та безпеки. Її сформували в 2016 році для того, щоб допомагати платформі під час ухвалення рішень.

Про це пише Reuters із посиланням на внутрішній лист у компанії.

Після того як Twitter придбав Ілон Маск, компанія звільнила близько половини співробітників. Ще понад тисячу звільнилися самі, зокрема і керівник відділу довіри та безпеки компанії Йоель Рот.

«Оскільки Twitter переходить на новий етап, ми переоцінюємо, як найкраще отримувати інформацію щодо нашої роботи з розробки продуктів і політики з зовнішніх джерел. В рамках цього процесу ми вирішили, що Рада з питань довіри та безпеки не є найкращою структурою для цього», — йдеться в листі, надісланому членам Ради з питань довіри та безпеки.

До складу ради входили різні правозахисні організації, науковці та інші органи, які виступали за безпеку і консультували Twitter при розробці продуктів, програм і правил.