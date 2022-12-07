Amnesty International назвала «вибірковим правосуддям» розслідування Міжнародного суду щодо України. Омбудсман відповів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звинуватив правозахисну організацію Amnesty International у підігруванні інформаційній політиці кремля.
У своєму Telegram Лубінець відреагував на листівки від Amnesty, які розповсюджуються на ХХІ сесії Асамблеї держав-учасниць Римського статуту. За його словами, організація розповсюджує листівки, в яких сказано, що Міжнародний кримінальний суд нібито «блокує можливість» проводити розслідування в інших країнах через процес розслідування воєнних злочинів в Україні.
Лубінець заявив, що Amnesty продовжує «закопувати залишки своєї репутації».
«Я вимушений реагувати на подібні випадки для того, щоб ті люди та організації, які фінансують AI, були поінформовані про те, що організація вже явно реалізує інформаційну політику кремля. Залишилось зрозуміти, їх обманули російські пропагандисти чи справді гроші не пахнуть?» — написав він.
- 4 серпня Amnesty International опублікувала доповідь, у якій звинуватила українську армію в порушенні гуманітарного права і створенні небезпеки для мирних жителів через розміщення військових баз у житлових районах, школах і лікарнях.
- У відповідь МЗС України назвало звіт несправедливим, а радник голови Офісу президента Михайло Подоляк додав, що єдині, хто наражає на небезпеку цивільних українців, — це російські війська.
- Міністр оборони Олексій Резніков назвав доповідь Amnesty International свідченням «втрати адекватності» та спробою знищити свій власний авторитет.
- Очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилась, а на головний офіс організації обрушився шквал критики.
- 7 серпня Amnesty International попросила вибачення, але генсекретар АІ Агнес Калламар заявила, що організація зазнала атак з боку українських і російських «тролів» у соцмережах. Українці після цього запустили флешмоб із закликом відправити Калламао у відставку.
- Пізніше Мінкультури України повідомило, що звіт базувався на свідченнях людей, які перебували під тиском на окупованих територіях. В Amnesty це заперечують.