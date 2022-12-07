FT: Україна вже не має обмежень щодо дальності ударів по росії

Новини

Неназваний радник українського уряду з питань оборони розповів Financial Times, що після атак дронів на російські авіабази всередині рф Україна більше не має обмежень щодо дальності ударів по території росії.

«У нас немає обмежень на відстань, незабаром ми зможемо досягти всіх цілей всередині росії, зокрема в Сибіру. В Україні ми знаємо, як важко захищатися від таких повітряних атак. Скоро в росії теж не буде безпечних зон», — сказав радник.