FT: Україна вже не має обмежень щодо дальності ударів по росії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Неназваний радник українського уряду з питань оборони розповів Financial Times, що після атак дронів на російські авіабази всередині рф Україна більше не має обмежень щодо дальності ударів по території росії.
«У нас немає обмежень на відстань, незабаром ми зможемо досягти всіх цілей всередині росії, зокрема в Сибіру. В Україні ми знаємо, як важко захищатися від таких повітряних атак. Скоро в росії теж не буде безпечних зон», — сказав радник.
- 5 грудня невідомі безпілотники атакували в росії два аеродроми — у Дягілєво та Енгельсі, на яких базується стратегічна авіація. Саме із цих аеродромів російські літаки злітають для завдання ракетних ударів по Україні. У міноборони рф визнали загибель трьох військовослужбовців і пошкодження двох військових літаків.
- 6 грудня безпілотники атакували аеродром у Курській області. Там розташований аэропорт Курськ-Східний ім. М. І. Гуревича, на якому базується винищувальна і бомбардувальна авіація рф. Того ж дня безпілотники атакували комбінат держрезерву рф у Брянській області.
- Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за атаки. Пропагандисти окупантів припускають, що бази могли бути атаковані радянськими БПЛА Ту-141 «Стриж» або Ту-143 «Рейс», яке є у України. ЗМІ писали, що їх могли модернізувати. Дехто згадував жовтневий анонс «Укроборонпрому» про роботу над дроном-камікадзе з дальністю польоту на тисячу кілометрів.