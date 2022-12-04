Поліція Іспанії встановила регіон, з якого надіслали конверт із вибухівкою до посольства України
- Автор:
- Олег Панфілович
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Іспанська поліція вважає, що листи з вибухонебезпечними пристроями, які надходили до посольства України та інших установ, розсилали з регіону Вальядолід.
Про це пише El Pais.
Згідно з першими звітами поліції, експерти зі знешкодження вибухівки дійшли висновку, що це саморобні пристрої, які активували невеликий заряд пороху за допомогою волосіні, призначеної для займання, і містили шрапнель. Інші джерела описують вибухові пристрої як «петарди», але підкреслюють, що вони можуть завдати шкоди тому, хто відкриває конверт. У жодній з посилок не було повідомлень із погрозами.
- 30 листопада в посольстві України в Мадриді прогримів вибух, унаслідок чого легке поранення отримав співробітник установи. У руках коменданта вибухнув конверт, який надійшов до посольства. Після цього міністр закордонних справ України доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а влада Іспанії заявила, що розглядає вибух як теракт.
- Після цього конверти з вибуховими пристроями отримали компанія Instalaza, яка виробляє зброю для України, канцелярія прем’єра Іспанії, Міноборони, авіабаза Торрехон-де-Ардос і посольство США в Іспанії.
- 2 грудня МЗС повідомило, що українським посольствам в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії та консульствам в Неаполі, Брно і Кракові надійшли закривавлені пакунки, в яких були очі тварин.