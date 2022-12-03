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СБУ опублікувала список представників УПЦ МП, які потрапили під санкції

Автор:
Костя Андрейковець
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STR / NurPhoto via Getty Images

Служба безпеки України опублікувала список представників Української православної церкви московського патріархату, які рішенням Ради національної безпеки та оборони потрапили під санкції.

У списку 10 фігурантів:

Більшість із них наразі перебуває на окупованих територіях або за кордоном. 

В СБУ нагадали, що вказані особи просували російські наративи і пропаганду, співпрацювали з окупантами, виправдовували війну проти України і приєднали очолювані ними єпархії до російської православної церкви.

Накладені на них санкції діятимуть 5 років. Активи цих осіб в Україні заблоковані, вони не зможуть їх вивести за кордон, а також не зможуть купувати земельні ділянки, приватизувати держмайно та права інтелектуальної власності. Також вони позбавлені всіх нагород та відзнак.