У «Дії» вперше обиратимуть конкурсанта «Євробачення» від України
- Автор:
- Анна Холоднова
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У застосунку «Дія» можна буде обрати представника України на пісенному конкурсі «Євробачення».
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Кожен громадянин зможе максимально швидко та комфортно підтримати улюбленого виконавця, який представить Україну на «Євробаченні-2023» у Ліверпулі», — написав він.
- Українці вже обрали в «Дії» трьох претендентів у журі Нацвідбору на «Євробачення-2023».
- 17 листопада суспільний мовник оприлюднив список із десяти фіналістів Національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2023».
- На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс наступного року проведуть у Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — більше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс прийматиме британське місто Ліверпуль. Цього разу організатори пісенного конкурсу оголосили про зміни в системі голосування — віднині лише голоси глядачів вирішать, які країни вийдуть до півфіналу.