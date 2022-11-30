США заперечили плани передати Україні системи Patriot
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство оборони США поки не планує поставляти Україні системи Patriot. Раніше CNN із посиланням на високопосадовця з Міноборони США писав, що така можливість існує.
Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Пет Райдер.
«Що стосується будь-якого типу батареї Patriot зі США, наразі ми не плануємо постачати батареї Patriot в Україну. Але знову ж таки, ми продовжимо ці дискусії. І коли та якщо буде що оголосити на цьому фронті, ми це зробимо», — сказав Райдер.
Водночас протиповітряна оборона продовжує залишатися головним пріоритетом для Міністерства оборони США та міжнародної спільноти, коли йдеться про підтримку України, зауважив речник Пентагону.
За його словами, рішення країни-партнера по НАТО передати свою систему Patriot є «суверенним», але це також буде частиною обговорень НАТО.
«Я не хочу говорити від імені інших країн. Безумовно, це суверенне рішення. Оскільки це стосується НАТО, я думаю, що це також буде частиною обговорення НАТО. Знову ж таки, ми збираємося продовжувати тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб визначити оборонні потреби України та забезпечити їх задоволення», — сказав Пет Райдер, відповідаючи на запитання про роль США в разі, якби союзник вирішив передати свою систему Patriot, і чи було б це виключно рішенням союзника-партнера.
- Берлін запропонував Варшаві зенітно-ракетні комплекси Patriot після того, як на території Польщі впала ракета ППО в день масованого російського ракетного удару по Україні.
- 24 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак звернувся до Німеччини з проханням розмістити в Україні ці системи Patriot. Але Міністерство оборони Німеччини (Бундесвер) проти передачі зенітно-ракетних комплексів Patriot Україні.