США заперечили плани передати Україні системи Patriot

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Міністерство оборони США поки не планує поставляти Україні системи Patriot. Раніше CNN із посиланням на високопосадовця з Міноборони США писав, що така можливість існує.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Пет Райдер.

«Що стосується будь-якого типу батареї Patriot зі США, наразі ми не плануємо постачати батареї Patriot в Україну. Але знову ж таки, ми продовжимо ці дискусії. І коли та якщо буде що оголосити на цьому фронті, ми це зробимо», — сказав Райдер.

Водночас протиповітряна оборона продовжує залишатися головним пріоритетом для Міністерства оборони США та міжнародної спільноти, коли йдеться про підтримку України, зауважив речник Пентагону.

За його словами, рішення країни-партнера по НАТО передати свою систему Patriot є «суверенним», але це також буде частиною обговорень НАТО.

«Я не хочу говорити від імені інших країн. Безумовно, це суверенне рішення. Оскільки це стосується НАТО, я думаю, що це також буде частиною обговорення НАТО. Знову ж таки, ми збираємося продовжувати тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб визначити оборонні потреби України та забезпечити їх задоволення», — сказав Пет Райдер, відповідаючи на запитання про роль США в разі, якби союзник вирішив передати свою систему Patriot, і чи було б це виключно рішенням союзника-партнера.