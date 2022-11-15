Bloomberg: Росія погодиться на продовження «зернової угоди»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Росія, скоріше за все, надасть згоду на продовження дії «зернової угоди», яка забезпечує безпечне вивезення з українських портів агропродукції. Її термін дії завершується 19 листопада.
Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Наразі невідомо, чи росія планує поставити певні умови для продовження «зернової угоди», а чи погодиться зробити це без жодних умов. Також невідомо, чи зазнає сама угода змін. Зокрема, Україна та Туреччина пропонують продовжити її одразу на рік. Також українська влада хоче додати до неї порти на Миколаївщині.
Після появи цих новин ціни на агропродукцію вже почали падати, зокрема на пшеницю.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі чорноморського флоту в Севастопольській бухті.
- Через вихід росії із «зернової угоди» застрягли 218 вантажних кораблів. 31 жовтня ООН, Туреччина та Україна узгодили план транзиту для 16 суден. Президент Туреччини заявив, що його країна докладе всіх можливих зусиль, щоб експорт зерна з чорноморських портів України продовжився, незважаючи на вихід росії.
- У російському міністерстві оборони заявили, що Україна використала шлях, по якому виходять кораблі з українських портів, для атаки на Севастополь. Водночас в ООН запевняють, що під час вибухів у Севастополі жодних кораблів у «зерновому коридорі» не було.