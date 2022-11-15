Новини

Міністр культури та Держкіно домовились зупинити реорганізацію Довженко-Центру

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Facebook / Олександр Ткаченко

Міністр культури України Олександр Ткаченко провів нараду з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу президента та депутатами.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Учасники зустрічі розробили наступний план дій щодо Центру:

«Деталі по цих рішеннях чекаємо найближчим часом від Держкіно», — підсумував Ткаченко.