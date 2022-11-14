Євросоюз готовий до обмеження цін на російську нафту
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ursula von der Leyen / Twitter
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн полях саміту «Великої двадцятки» на Балі заявила, що Європейський Союз готовий спробувати запровадити обмеження цін на російську нафту.
Про це пише Bloomberg.
«Ми ввели всі необхідні інструменти в Європейському Союзі», — сказала вона.
Голова Єврокомісії додала, що рівень ціни поки не визначено, але обмеження важливі, аби спустошити військову скарбницю росії і спонукати вразливі країни також прийняти рівень цін.
- Станом на сьогодні, в межах восьмого пакета санкцій ЄС діє заборона на транспортування нафти третім країнам за ціною понад граничну. Британія синхронізувала свої санкції з європейськими.
- На початку вересня у США заявили, що країни G7 встановлять ліміт цін на російську нафту до 5 грудня. Країни хочуть бачити її на рівні $40—60 за барель, що серйозно вдарить по російських доходах. Мінфін США пропонує обмежити вартість російської нафти до $60 за барель.
- 4 листопада стало відомо, що країни G7 та Австралія домовилися встановити фіксовану ціну на російську нафту. Британія приєдналася до обмеження цін.