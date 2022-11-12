Звільненого за напад на журналістів голову Укрексімбанку призначили керівником іншої держкомпанії
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- Олег Панфілович
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Евгений Мецгер / Facebook
Колишній очільник Укрексімбанку Євген Мецгер став головою правління державної Української фінансової житлової компанії («Укрфінжитло»).
Про це повідомляє пресслужба наглядової ради «Укрфінжитло».
Таке рішення наглядова рада компанії ухвалила 11 листопада. Крім того, було призначено першого заступника нового глави «Укрфінжитло». Ним став Дмитро Вербицький. До жовтня минулого року Мецгер очолював державний Укрексімбанк. Наглядова рада банку звільнила його після скандалу з нападом на журналістів проєкту «Радіо Свобода» — «Схеми».
- 4 жовтня 2021 року журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання, після чого працівники банку вилучили в журналістів техніку та видалили записи.
- Пізніше редакції програми «Схеми» вдалося відновити відеозапис інциденту. Після цього Мецгер подав у відставку та попросив вибачення в журналістів. 11 жовтня Голосіївський районний суд Києва відправив Мецгера під нічний домашній арешт у справі про перешкоджання журналістам, охоронця відпустили під особисте зобовʼязання.
- 9 листопада Укрексімбанк поновив на посадах відсторонених Тельбізова та Осіпова. Пікалова ж звільнили з посади. Там пояснили, що їхній статус підозрюваних у справі про напад на журналістів не є законною підставою для відсторонення від роботи або звільнення. Вже 12 листопада зʼявилось відео, як поновленого на посаді Тельбізова зустрічають оваціями, а сам він каже, що «кращого краш-тесту не можна було пройти в жодній організації». Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обурений цим відео, а наглядова рада банку того ж дня звільнила Тельбізова й Осіпова.
- В середині вересня 2022 року Мецгера визнали винним у нападі на журналістів «Радіо Свобода» і призначили штраф.