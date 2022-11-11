Twitter тимчасово припинила функцію платної галочки верифікації через хвилю підроблених акаунтів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Brett Jordan / Twitter
Соцмережа Twitter тимчасово припинила функцію Twitter Blue через зростання кількості підроблених акаунтів, що видають себе за офіційні.
Про це пише The Washington Post.
У примітці для співробітників Twitter, розісланій у четвер ввечері, йдеться про те, що було вирішено тимчасово вимкнути отримання «синьої галочки» Twitter Blue, яка підтверджує акаунт. Пауза мала на меті «допомогти розвʼязати проблему, коли себе видають за іншу особу».
Цього тижня після запуску нової функції з’явилася низка нових облікових записів із синьою галочкою, які видають себе за бренди, знаменитостей і політиків, включаючи президента Байдена.
Фальшивий обліковий запис баскетбольної зірки Леброна Джеймса написав у Twitter, що спортсмен має намір залишити свій нинішній клуб. Інший фальшивий обліковий запис із синьою галочкою, який видає себе за колишнього президента США Джорджа Буша, написав: «Я сумую за вбивствами іракців».
- 6 листопада соцмережа Twitter запустила функцію платної підписки, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштує $7,99.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною в стислі терміни (до 7 листопада), погрожуючи звільненням. За даними ЗМІ, Twitter розробляє і функцію платного відео.
- Для реалізації своїх планів і перевірки коду Twitter Маск подовжив робочі зміни в компанії до 12 годин та залучив до роботи працівників із Tesla.
- 3 листопада повідомлялось, що Ілон Маск планує звільнити близько 3 700 працівників компанії — це половина персоналу. Також він хоче повернути працівників у офіс — право працювати будь-звідки він скасує.