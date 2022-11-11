Херсон офіційно повертається під контроль ЗСУ

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Сухопутні війська ЗС України

Збройні сили України офіційно зайшли у Херсон — місто повертається під контроль України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони у зверненні до окупантів, які залишилися в місті.

«Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів — під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде зупинено. Кожного російського військовослужбовця, який чинитиме опір, буде знищено. Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі — негайно здатися в полон», — ідеться в заяві.