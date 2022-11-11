Reuters: США домовляються з Південною Кореєю про купівлю артилерійських снарядів для України

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Reuters

Сполучені Штати Америки хочуть придбати у Південної Кореї артилерійські снаряди для України.

Про це пише Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника.

За його даними, Вашингтон хоче відправити в Україну південнокорейські артилерійські снаряди калібру 155 мм. На них витратять кошти Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), однак поки невідомо, чи будуть боєприпаси надходити через територію США.

За даними Wall Street Journal, ідеться про купівлю 100 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що й надалі не надаватиме летальної допомоги Україні, а переговори веде, «виходячи з того, що США є кінцевим споживачем».

«Щоб компенсувати дефіцит запасів 155-мм боєприпасів у США, між американськими та корейськими компаніями тривають переговори щодо експорту боєприпасів», — йдеться в заяві південнокорейського міністерства.

Президент України Володимир Зеленський закликав Південну Корею надати зброю, яка, за його словами, буде «незамінною».