Туреччина хоче продовжити термін дії «зернової угоди» ще на рік

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Туреччина офіційно запропонувала продовжити термін дії «зернової угоди» ще на рік. Улітку її підписали лише на чотири місяці.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише CNN Turk.

Туреччина пропонує, щоб «зернову угоду» продовжили до листопада 2023 року. Її термін дії спливає 22 листопада 2022 року.

«Ми сказали, що конфлікт окремо, гуманітарні умови окремо. Україна дала письмову гарантію росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на один рік», — сказав Акар.

У росії наразі не дають жодних прогнозів з приводу майбутнього «зернової угоди», там також не кажуть, готові вони її продовжувати чи вийдуть з неї.