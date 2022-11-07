Туреччина хоче продовжити термін дії «зернової угоди» ще на рік
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Туреччина офіційно запропонувала продовжити термін дії «зернової угоди» ще на рік. Улітку її підписали лише на чотири місяці.
Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише CNN Turk.
Туреччина пропонує, щоб «зернову угоду» продовжили до листопада 2023 року. Її термін дії спливає 22 листопада 2022 року.
«Ми сказали, що конфлікт окремо, гуманітарні умови окремо. Україна дала письмову гарантію росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на один рік», — сказав Акар.
У росії наразі не дають жодних прогнозів з приводу майбутнього «зернової угоди», там також не кажуть, готові вони її продовжувати чи вийдуть з неї.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі чорноморського флоту в Севастопольській бухті.
- Через вихід росії із «зернової угоди» застрягли 218 вантажних кораблів. 31 жовтня ООН, Туреччина та Україна узгодили план транзиту для 16 суден. Президент Туреччини заявив, що його країна докладе всіх можливих зусиль, щоб експорт зерна з чорноморських портів України продовжився, незважаючи на вихід росії.
- У російському міністерстві оборони заявили, що Україна використала шлях, по якому виходять кораблі з українських портів, для атаки на Севастополь. Водночас в ООН запевняють, що під час вибухів у Севастополі жодних кораблів у «зерновому коридорі» не було.