Bloomberg: Компанія Twitter попросила деяких звільнених працівників повернутися в штат
- Автор:
- Анна Холоднова
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Компанія Twitter запропонувала частині співробітників, які потрапили під масштабні скорочення, повернутися до роботи.
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією джерел видання, деяких людей звільнили помилково. Інших скоротили до того, як керівництво соцмережі зрозуміло, що їхні знання та досвід знадобляться для розробки нових функцій Twitter.
Нині в компанії залишилося близько 3 700 співробітників. Новий власник соцмережі, американський мільярдер Ілон Маск змушує тих, хто зберіг посаду, швидко працювати над новим фунціоналом. Деяким співробітникам доводиться ночувати в офісі, щоб вкластися в стислі терміни.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни (до 7 листопада), погрожуючи звільненням. За даними ЗМІ, Twitter розробляє і функцію платного відео.
- Для реалізації своїх планів і перевірки коду Twitter Маск подовжив робочі зміни в компанії до 12 годин та залучив до роботи працівників із Tesla.
- 4 листопада, Twitter повідомив співробітникам про звільнення електронною поштою. А працівники подали колективний позов на компанію до федерального суду Сан-Франциско через масові скорочення.