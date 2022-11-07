Bloomberg: Компанія Twitter попросила деяких звільнених працівників повернутися в штат

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Компанія Twitter запропонувала частині співробітників, які потрапили під масштабні скорочення, повернутися до роботи.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел видання, деяких людей звільнили помилково. Інших скоротили до того, як керівництво соцмережі зрозуміло, що їхні знання та досвід знадобляться для розробки нових функцій Twitter.

Нині в компанії залишилося близько 3 700 співробітників. Новий власник соцмережі, американський мільярдер Ілон Маск змушує тих, хто зберіг посаду, швидко працювати над новим фунціоналом. Деяким співробітникам доводиться ночувати в офісі, щоб вкластися в стислі терміни.