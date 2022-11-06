Маск придбав Twitter: альтернативна платформа Mastodon за тиждень збільшила кількість користувачів на 30%
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Кількість користувачів платформи мікроблогів Mastodon, яку вважають альтернативою Twitter, за тиждень збільшилась на третину — до 655 тисяч. Це повʼязують з тим, що Twitter перейшла у власність американського бізнесмена Ілона Маска і тепер її користувачі шукають для себе іншу соцмережу.
Про це пише BBC.
За останній тиждень у Mastodon зареєструвалися 230 тисяч нових користувачів. Зовні мережа нагадує Twitter — користувачі облікових записів пишуть дописи (так звані toots), на які можна відповідати, лайкати та репостити, а також акаунти можуть стежити один за одним.
Головною особливістю соцмережі є процес реєстрації в ній. Під час неї необхідно обрати сервер. Їх багато і вони тематичні — багато з них залежать від країни, міста чи інтересів, наприклад, «Велика Британія», «соціальні мережі», «технології», «ігри» тощо.
«Не має великого значення, на якому з серверів ви перебуваєте, тому що ви все одно зможете стежити за користувачами на всіх інших, але це дає вам стартову спільноту, яка, швидше за все, також публікуватиме те, що вас цікавить», — пояснює видання.
Сама по собі платформа Mastodon є колективною мережею серверів, які належать різним людям і організаціям. На цю мить майже всі сервери мають свої правила модерації, але деякі — ні. Що стосується висловлювань ворожнечі чи незаконного вмісту, то на них можна скаржитися власникам серверів, які можуть видалити його.
- У жовтні 2021 року голова платформи мікроблогів Mastodon, яка вважається альтернативою соцмережі Twitter, звинуватив соціальну мережу Дональда Трампа Truth Social у закритому використанні вихідного коду його платформи.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни (до 7 листопада), погрожуючи звільненням. За даними ЗМІ, Twitter розробляє і функцію платного відео.
- Для реалізації своїх планів і перевірки коду Twitter Маск подовжив робочі зміни в компанії до 12 годин та залучив до роботи працівників із Tesla.
- 3 листопада повідомлялось, що Ілон Маск планує звільнити близько 3 700 працівників компанії — це половина персоналу. Також він хоче повернути працівників у офіс — право працювати будь-звідки він скасує.