Reuters: Росія хоче скасування санкцій проти свого держбанку в обмін на продовження «зернової угоди»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Росія хоче, щоб Захід скасував або послабив санкції проти її державного банку Россельхозбанк. В обмін на це там погодяться на продовження «зернової угоди».
Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.
Термін дії угоди закінчується 19 листопада, і росію просять продовжити її. Публічно рф не оголошувала про прохання зняти санкції з державного банку, але там називали інші вимоги: розблокувати російські добрива, які застрягли в західних портах, а також надати дозвіл на відновлення експорту аміаку.
Скасування санкцій проти Россельхозбанку дозволить йому обробляти платежі за російське зерно та іншу агропродукцію. Росія продовжує запевняти, що запроваджені санкції ускладнюють для неї експорт зерна та добрив, а також обробку платежів за них.
Джерела видання в ООН зазначають, що можливість зняття санкцій проти банку обговорюєть з ЄС та іншими західними країнами.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі чорноморського флоту в Севастопольській бухті.
- Через вихід росії із «зернової угоди» застрягли 218 вантажних кораблів. 31 жовтня ООН, Туреччина та Україна узгодили план транзиту для 16 суден. Президент Туреччини заявив, що його країна докладе всіх можливих зусиль, щоб експорт зерна з чорноморських портів України продовжився, незважаючи на вихід росії.
- У російському міністерстві оборони заявили, що Україна використала шлях, по якому виходять кораблі з українських портів, для атаки на Севастополь. Водночас в ООН запевняють, що під час вибухів у Севастополі жодних кораблів у «зерновому коридорі» не було.