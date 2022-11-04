Проти Twitter подали колективний позов через масові скорочення
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Працівники Twitter подали колективний позов на компанію до федерального суду Сан-Франциско через заплановані Ілоном Маском масові скорочення.
Про це пише Bloomberg.
У позові, який надійшов до суду 3 листопада, працівника стверджують, що звільнення відбуваються з порушенням федерального законодавства та законів штату Каліфорнія.
Увечері того ж дня компанія почала обмежувати доступ співробітників до електронної пошти та Slack. Деякі працівники підозрюють, що їх звільняють, але офіційного офіційного підтвердження вони не отримали. Reuters пише, що низка працівників офіційно дізнається про свій статус уже сьогодні, 4 листопада.
Сьогодні офіси компанії закриті.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни (до 7 листопада), погрожуючи звільненням. За даними ЗМІ, Twitter розробляє і функцію платного відео.
- Для реалізації своїх планів і перевірки коду Twitter Маск подовжив робочі зміни у компанії до 12 годин та залучив до роботи працівників із Tesla.
- 3 листопада повідомлялось, що Ілон Маск планує звільнити близько 3 700 працівників компанії — це половина персоналу. Також він хоче повернути працівників у офіс — право працювати будь-звідки він скасує.