Проти Twitter подали колективний позов через масові скорочення

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Працівники Twitter подали колективний позов на компанію до федерального суду Сан-Франциско через заплановані Ілоном Маском масові скорочення.

Про це пише Bloomberg.

У позові, який надійшов до суду 3 листопада, працівника стверджують, що звільнення відбуваються з порушенням федерального законодавства та законів штату Каліфорнія.

Увечері того ж дня компанія почала обмежувати доступ співробітників до електронної пошти та Slack. Деякі працівники підозрюють, що їх звільняють, але офіційного офіційного підтвердження вони не отримали. Reuters пише, що низка працівників офіційно дізнається про свій статус уже сьогодні, 4 листопада.

Сьогодні офіси компанії закриті.