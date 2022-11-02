NYT: Російські генерали обговорили ядерний удар по Україні — це збентежило адміністрацію Байдена, проте Пентагон досі не бачить підготовки до цього
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В середині жовтня російські військові високопосадовці обговорювали, «коли і як москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні». Факт самої розмови, на якій не був присутній президент путін, збентежив американських чиновників з адміністрації Джо Байдена.
Про це пише The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації Джо Байдена.
Деталі розмови та їх тон джерела NYT не розголошували, але у адміністрації Байдена вважають, що це свідчить про те, що генерали розчаровані своїми невдачами на місцях і завуальовані попередні погрози путіна можуть бути не просто словами.
При цьому NYT зазначає, що путін має одноосібне право вирішувати, чи використовувати ядерну зброю. Він може ухвалювати відповідне рішення незалежно від думки своїх генералів.
Пентагон, однак, досі не бачить свідчень підготовки росії до ядерних ударів. США ретельно стежать за всіма військовими ядерними обʼєктами рф. Відсутність конкретних «рухів» з боку росіян підтвердив і представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Окрім цього, NYT пише, що в кінці жовтня після серії телефонних розмов між представниками США і росії ядерну напругу частково вдалося послабити. За словами деяких офіційних осіб США, виступ путіна минулого четверга, під час якого він відкидав імовірність ядерного удару, сприяла «зниженню градусу».
Російські політики та пропагандисти нерідко прямо закликали завдати ядерних тактичних ударів по центрах прийняття рішень, зокрема в Україні.
- Володимир Зеленський казав, що росія таким чином почала готувати своє суспільство до ядерного удару. Українська влада поки не вірить у застосування цієї зброї росією, але не відкидає цей варіант.
- У НАТО заявили, що ядерний удар росії спричинить «фізичну відповідь», а в ЄС пообіцяли потужну відповідь, аж до знищення армії рф.
- Наприкінці жовтня путін виступив у дискусійному клубі «Валдай». Увесь виступ він присвятив Заходу і порівнював його з диктатурою. Він казав, що росія не погрожує ядерним ударом, а лише «відповідає на ядерний шантаж». При цьому путін говорив, що доки ядерна зброя існує, світу завжди загрожуватиме небезпека.
- Джо Байден заявив, що скептично ставиться до заяви путіна про те, що він не мав наміру використовувати ядерну зброю проти України. «Якщо він не має такого наміру, чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про можливість використати тактичну ядерну зброю? Він дуже небезпечний у своєму підході до цього», — вважає Байден.