Ілон Маск зʼявився у штаб-квартирі Twitter за день до закриття угоди про купівлю компанії. Імовірно, він придбав її

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Бізнесмен Ілон Маск відвідав штаб-квартиру Twitter у Сан-Франциско за день до встановленого судом терміну закриття угоди про придбання компанії за $44 мільярди.

Про це повідомляє Reuters.

«Входжу у штаб-квартиру Twitter — зануримося!» — написав Маск в описі до відео, де він заходить в офіс із раковиною в руках.

Перед цим Маск оновив опис у Twitter, замінивши його на Chief Twit.

У Twitter підтвердили, що Маск відвідає офіс у Сан-Франциско цього тижня, але відмовилися від подальших коментарів. Раніше джерела The Washington Post повідомляли, що угода успішно рухається до свого завершення.