Розвідка: Світ не вірить у російський фейк про «брудну бомбу», це провальна ІПСО
- Автор:
- Софія Телішевська
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Wikipedia / Max071086
Заяви кремля про намір України нібито застосувати «брудну бомбу» — це не лише психологічна, а й геополітична операція, орієнтована на Захід.
Про це повідомив представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».
«Весь світ не повірив у цей відвертий фейк, це абсолютно провальна ІПСО. 24 жовтня в москві відбулась закрита зустріч з представниками дипломатичних та інших представництв на росії, де спецслужби намагались лякати міжнародних представників страшною загрозою з боку України — «брудною бомбою». Звичайно, ніхто не повірив. Тому що зроблено це все так-сяк, жодних доказів не було. Крім того, весь світ бачить насправді, хто агресор і хто на кого напав, хто займається терором мирного населення», — зазначив Юсов.
- Російські пропагандисти (а з ними і міністр оборони рф шойгу) поширюють інформацію, що Україна збирається підірвати на своїй території так звану брудну бомбу — ядерний боєприпас, а потім звинуватити в цьому росію.
- 23 жовтня голова міністерства оборони росії сергій шойгу говорив з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Він розповів їм про так звану брудну бомбу, яку нібито готує Україна. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви шойгу і зазначив, що росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують.
- Міністр оборони України Резніков вважає російську заяву ядерним шантажем. Він обговорив це з міністрами оборони Франції, Великої Британії, Туреччини та США, наголосивши, що Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії. Офіційний Вашингтон заявив, що не вірить заяві російської сторони.