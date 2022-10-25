У Білому домі заперечують перевірку діяльності Ілона Маска на предмет загрози національній безпеці

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У Білому домі заявили, що інформація про перевірку бізнесмена Ілона Маска та його діяльності на предмет загрози національній безпеці неправдива. Про інші контакти Білого дому з Маском там коментувати не захотіли.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр, пише Reuters.

«Знаю, що до цього є великий інтерес. Ми чули про ці повідомлення. Ці повідомлення не відповідають дійсності», — зазначила вона.

Напередодні агентство Bloomberg повідомляло, що представники адміністрації Байдена обговорюють, чи повинні США перевірити деякі з підприємств Ілона Маска на предмет національної безпеки, включно із супутниковою мережею Starlink та угодою про придбання компанії Twitter.