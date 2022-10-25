Гендиректор Гроссі: Місія МАГАТЕ відвідає два ядерні об’єкти в Україні

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Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії отримали запит від України та відвідають два ядерні об’єкти.

Про це повідомляють у пресслужбі МАГАТЕ.

Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що обидва місця перебувають під гарантіями МАГАТЕ та їх регулярно відвідують інспектори організації.

«МАГАТЕ проінспектувало одне з цих місць місяць тому, і всі наші висновки узгоджувалися з деклараціями України про гарантії. Жодної незаявленої ядерної діяльності або матеріалів там не виявлено», — зазначив він.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії відвідає Україну найближчими днями.