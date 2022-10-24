Генсек НАТО Столтенберг — про «брудні бомби»: Росія не повинна використовувати «помилкові заяви» як привід для ескалації війни

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що росія не повинна використовувати «помилкові заяви» про «брудні бомби» як привід для ескалації війни в Україні.

Про це він заявив в інтервʼю Politico.

«Що нас турбує, то це те, що це частина моделі, яку ми бачили раніше у росії — у Сирії, а також на початку війни або безпосередньо перед початком війни в лютому. І це те, що росія звинувачує інших у тому, що вони мають намір зробити самі. Росія не повинна використовувати ці помилкові звинувачення або твердження як привід для подальшої ескалації війни в Україні», — сказав генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що «абсурдно» говорити, що Україна застосує «брудну бомбу» на своїй власній території, за визволення якої Київ «з такою завзятістю бореться».

Коментарі глави НАТО пролунали після того, як міністр оборони росії сергій шойгу заявив своїм британським, французьким та турецьким колегам у вихідні, що Україна може готуватися до використання «брудної бомби» — пристрою, в якому звичайні вибухові речовини поєднуються з радіоактивними матеріалами.