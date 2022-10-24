Іран заперечує заяви про своїх інструкторів в окупованому Криму, які допомагають росіянам запускати дрони

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Іран відкинув звинувачення США у тому, що його військові перебувають в окупованому Криму, щоб допомагати росії запускати проти України дрони-камікадзе.

«Ми категорично відкидаємо цю новину», — заявив журналістам представник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канані, відповідаючи на запитання про заяву Білого дому.

За словами Канані, «Вашингтон прагне відвернути громадську думку від руйнівної ролі, яку вони грають у війні в Україні, стоячи на одному боці конфлікту та активно експортуючи зброю та техніку в Україну».

20 жовтня офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що іранські інструктори та працівники технічної інфраструктури перебувають у Криму, щоб допомагати росії в її операціях з дронами. Велика Британія та Європейський Союз уже запровадили санкції проти Ірану саме через постачання дронів росії, якими та атакує Україну. Тегеран вже традиційно заперечує, що постачає дрони до рф.