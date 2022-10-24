Ілон Маск заявив, що Starlink працюватиме в Україні, навіть якщо Пентагон відмовиться фінансувати роботу мережі
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Голова компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що супутникова мережа Starlink працюватиме в Україні, навіть якщо Міноборони США не погодится фінансувати роботу мережі.
Про це він написав у Twitter, коментуючи новину про те, що Євросоюз може надати кошти на оплату Starlink в Україні.
Маск написав, що повідомив про таке рішення міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову. Це сталося, за його словами, ще до публічних розмов про фінансування.
Федоров у відповідь подякував Маску.
- 14 жовтня стало відомо, що компанія SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування Starlink в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць. В Офісі президента України відповіли, що Україна знайде спосіб підтримувати працездатність Starlink.
- Згодом Ілон Маск передумав і заявив, що далі фінансуватиме послуги Starlink в Україні, проте міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс запропонував країнам-союзникам разом оплачувати рахунки України за Starlink, якщо компанія Ілона Маска SpaceX вже не може.
- 18 жовтня стало відомо, Пентагон обговорює можливість оплати інтернету Starlink для України. Тоді ж Маск повідомив, що SpaceX відкликала заявку на оплату Пентагоном Starlink.
- 21 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вже знайшла три джерела фінансування Starlink для своїх військових.