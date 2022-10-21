WP: Вилучені в резиденції Трампа документи містять секретну інформацію про Китай та Іран

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Серед вилучених у резиденції Дональда Трампа документів є низка секретних, що стосуються таємних розвідувальних даних про Іран і Китай.

Про це пише The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела.

Принаймні один з документів описує ракетну програму Ірану, а деякі інші містять дані про «дуже чутливу розвідувальну роботу», повʼязану з Китаєм. Один зі співрозмовників акцентував на тому, що інформація в документах може «розкрити методи збору розвідданих, які США хочуть приховати від усього світу».

Співрозмовники стверджують, що в разі витоку цієї інформації під загрозою б опинилися агенти, розвідники та цілі операції, а методи збору інформації були б скомпрометовані. Вони назвали документи про Китай та Іран найбільш чутливими серед усіх, які виявили співробітники ФБР у резиденції Трампа.

Сам Трамп це поки не прокоментував. Його представники відмовилися давати будь-які коментарі.