WP: Вилучені в резиденції Трампа документи містять секретну інформацію про Китай та Іран
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Chip Somodevilla / Getty Images
Серед вилучених у резиденції Дональда Трампа документів є низка секретних, що стосуються таємних розвідувальних даних про Іран і Китай.
Про це пише The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела.
Принаймні один з документів описує ракетну програму Ірану, а деякі інші містять дані про «дуже чутливу розвідувальну роботу», повʼязану з Китаєм. Один зі співрозмовників акцентував на тому, що інформація в документах може «розкрити методи збору розвідданих, які США хочуть приховати від усього світу».
Співрозмовники стверджують, що в разі витоку цієї інформації під загрозою б опинилися агенти, розвідники та цілі операції, а методи збору інформації були б скомпрометовані. Вони назвали документи про Китай та Іран найбільш чутливими серед усіх, які виявили співробітники ФБР у резиденції Трампа.
Сам Трамп це поки не прокоментував. Його представники відмовилися давати будь-які коментарі.
- 9 серпня Трамп повідомив, що його будинок у Флориді обшукали агенти ФБР і зламали сейф. ЗМІ повідомили, що обшук був повʼязаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він міг вивезти в «Мар-а-Лаго».
- Раніше в Національному архіві заявили, що Трамп забрав до своєї резиденції у Флориді 15 коробок із президентськими записами. У цих коробках нібито була «таємна інформація про національну безпеку» та офіційне листування між Трампом і лідерами інших держав. ФБР під час обшуків знайшло понад 11 тисяч різних урядових документів, десятки з яких таємні.
- 23 серпня Трамп подав позов до суду з проханням призупинити розслідування Міністерства юстиції. 26 серпня Мінʼюст США оприлюднив підстави для обшуків у маєтку Трампа. Колишній президент назвав це «хитрим піаром» і «ганьбою».
- У вересні ЗМІ писали, що один із вилучених у резиденції Трампа документів описує ядерний потенціал іноземної держави.