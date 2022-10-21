Зеленський: Росія зриває експорт українського зерна, штучно створивши чергу з понад 150 суден
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- Костя Андрейковець
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Президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні, що росія зриває поставки українського зерна в рамках чотирьохсторонньої угоди та навмисно ствоює черги із суден у Чорному морі.
«Ворог робить усе, щоб загальмувати наш експорт. Вважаю, що цими діями росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона була такою ж гострою, як у першій половині цього року. На сьогодні понад 150 суден стоять у черзі, щоб виконати контрактні зобовʼязання щодо постачання нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що росія свідомо затримує проходження кораблів», — сказав президент.
Він додав, що з вини росії експорт продовольства затримується в такі країни, як Єгипет, Туніс, Алжир, Китай, Ліван, Бангладеш, Індонезія тощо. Через росію за час дії зернової угоди Україна недоекспортувала майже 3 мільйони тонн продовольства, а це, за словами Зеленського, річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей.
Президент назвав такі дії рф агресією проти кожної людини на Землі, оскільки таким чином росія посягає на фундаментальні права на життя та їжу.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. За добу війська росії обстріляли порт Одеси ракетами. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- 6 вересня путін заявив, що треба обмежити напрямки експорту українського зерна і продовольства Чорним морем у рамках «зернової угоди». Він казав, що українське зерно йде до ЄС, а не в Африку. У Мінінфраструктури його заяву спростували.
- Того ж дня постійний представник росії в ООН Василь Небензя заявив, що рф може відмовитися від продовження «зернової угоди» в листопаді.
- 13 жовтня постійний представник росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов також заявив, що рф може вийти із «зернової угоди», якщо її вимоги не будуть виконані. Генсек ООН отримав листа з переліком претензій від російської сторони. Головна з них, за словами Гатілова, — гарантії рівноправного експорту зерна Чорним морем.
- За даними ЗМІ, росія при цьому налагодила схему вивозу українського викраденого зерна і планує до кінця року вкрасти майже 1,8 мільйона тонн української продукції.