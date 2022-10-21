WP: Ілон Маск планує звільнити 75% працівників Twitter

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Ілон Маск у разі купівлі Twitter планує звільнити 75% співробітників, залишивши усього дві тисячі працівників, які сформують кістяк команди.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Washington Post.

За їхніми даними мільярдер повідомив потенційним інвесторам угоди з Twitter, що планує звільнити майже 75% персоналу компанії (або близько 5,5 тисячі співробітників), щоб скоротити штат компанії.

Ще до пропозиції Маска керівництво Twitter мало намір скоротити майже чверть робочої сили, урізавши на $800 мільйонів фонд заробітної плати. Утім заплановані бізнесменом скорочення «немислимі», бо соцмережа може зазнати більшої кількості хакерських атак.

Маск має завершити купівлю Twitter до 28 жовтня. Через те, що угода досі не закрита, компанія заморозила виплату премій своїм співробітникам. Водночас джерела видання повідомляють, що угода просувається за планом.