WP: Ілон Маск планує звільнити 75% працівників Twitter
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Ілон Маск у разі купівлі Twitter планує звільнити 75% співробітників, залишивши усього дві тисячі працівників, які сформують кістяк команди.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Washington Post.
За їхніми даними мільярдер повідомив потенційним інвесторам угоди з Twitter, що планує звільнити майже 75% персоналу компанії (або близько 5,5 тисячі співробітників), щоб скоротити штат компанії.
Ще до пропозиції Маска керівництво Twitter мало намір скоротити майже чверть робочої сили, урізавши на $800 мільйонів фонд заробітної плати. Утім заплановані бізнесменом скорочення «немислимі», бо соцмережа може зазнати більшої кількості хакерських атак.
Маск має завершити купівлю Twitter до 28 жовтня. Через те, що угода досі не закрита, компанія заморозила виплату премій своїм співробітникам. Водночас джерела видання повідомляють, що угода просувається за планом.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди, але в цьому питанні почалися затримки. Маску не вдалося перевірити інформацію про фейкові акаунти.
- У травні Маск запропонував відкласти угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter, пояснивши це тим, що через вторгнення росії в Україну може розпочатися нова світова війна.
- 8 липня він заявив, що відмовляється купувати компанію, і звинуватив Twitter у порушенні угоди — через «неправдиві дані про кількість підроблених облікових записів на платформі».
- Компанія Twitter подала позов щодо правомірності відмови бізнесмена купувати її за $44 мільярди. Ілон Маск 29 липня подав зустрічний позов. 7 серпня Ілон Маск викликав головного виконавчого директора Twitter Inc Парага Агравала на публічні дебати. «Нехай він доведе публіці, що у Twitter щодня <5% фальшивих чи спамерських користувачів», — написав Маск.