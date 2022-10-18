Розстріл через знущання: ДБР встановило всі обставини вбивства нацгвардійців на «Південмаші» та передало справу до суду

Новини

Facebook / Денис Монастирський

Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи про вбивство нацгвардійців на заводі «Південмаш» призовником Артемієм Рябчуком. Справу з обвинувальним вироком передали до суду.

Про це пише пресслужба ДБР.

«Як встановило слідство, обвинувачений після призову на військову строкову службу зіткнувся з нестатутними відносинами з боку старших по призову колег. Кілька разів він був свідком конфліктів та сварок, про які доповідав керівництву. Через це в інших військовослужбовців сформувалося до нього негативне ставлення», — зазначили там.

У день стрілянини Рябчук перебував у складі бойової варти і мав відпочивати, але отримав наказ впорядкувати документацію. Цей наказ він сприйняв за чергове знущання, а тому вирішив помститися. Нацгвардієць взяв у кімнаті зберігання зброї автомат і патрони та почав розстрілювати інших нацгвардійців, які, на його думку, постійно знущалися з нього. Унаслідок стрілянини загинули пʼятеро людей, серед них одна цивільна жінка. Ще пʼять отримали поранення.

«Після розправи над військовими обвинувачений захопив автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району», — розповіли у ДБР.

За результатами слідства Рябчук отримав підозри у порушенні семи статей Кримінального кодексу: від умисного вбивства до дезертирства та викрадення зброї. Йому загрожує довічне увʼязнення.

Водночас ДБР продовжує розслідувати причини цієї трагедії. Одразу після інциденту там зареєстрували провадження за фактом службової недбалості та бездіяльності посадових осіб Нацгвардії.