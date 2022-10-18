Шведські ЗМІ опублікували перші фото та відео з місця вибухів на «Північному потоці»

Новини

Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Шведські ЗМІ отримали доступ до перших фото та відео з місця вибухів на російському газопроводі «Північний потік». Вибухи пошкодили обидві нитки газопроводу.

Відповідні матеріали публікує видання Expressen.

Фото зробив підводний дрон на глибині 75—76 метрів. Камера зафіксувала пошкодження труби, розірваної під час ймовірної диверсії.

Зазначили, що вибухи пошкодили близько 50 метрів газопроводу. У країнах Європи переконані, що це була диверсія, а вибухи були заздалегідь сплановані і мали велику потужність.