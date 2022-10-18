Шведські ЗМІ опублікували перші фото та відео з місця вибухів на «Північному потоці»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Шведські ЗМІ отримали доступ до перших фото та відео з місця вибухів на російському газопроводі «Північний потік». Вибухи пошкодили обидві нитки газопроводу.
Відповідні матеріали публікує видання Expressen.
Фото зробив підводний дрон на глибині 75—76 метрів. Камера зафіксувала пошкодження труби, розірваної під час ймовірної диверсії.
Зазначили, що вибухи пошкодили близько 50 метрів газопроводу. У країнах Європи переконані, що це була диверсія, а вибухи були заздалегідь сплановані і мали велику потужність.
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Загалом на обох трубопроводах зафіксували чотири витоки газу.
- 1 жовтня припинились витоки газу з «Північного потоку — 2», 2 жовтня — з «Північного потоку — 1».
- Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Газета The Times із посиланням на джерела в британській розвідці писала, що «Північні потоки» були атаковані російськими підводними дронами. Причетність росії перевіряють. У самій рф традиційно всі звинувачення відкидають. 6 жовтня шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії на «Північних потоках».