Росіяни не змогли паралізувати енергетику України — інфраструктура витримала 130 ударів за три дні

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Україна зберегла енергетичну стійкість після масових атак росії, агресору не вдалося паралізувати енергетичну галузь.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що за три дні російська армія завдала по українських цивільних та енергетичних об’єктах до 130 ударів ракетами та дронами-камікадзе.

«Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг. Україна була готова до такого сценарію. Ми мобілізували зусилля для екстрених ремонтних робіт, відновили електропостачання в 4 тис. населених пунктах», — наголосив Шмигаль.