Іспанія планує передати Україні чотири системи ППО Hawk

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі заявив, що Іспанія готова передати Україні чотири протиповітряні системи Hawk (MIM-23 HAWK), які призначені для перехвату ракет.

«Я вітаю сьогоднішнє оголошення Іспанії про надання чотирьох пускових установок Hawk для посилення протиповітряної оборони України — на додачу до того, що союзники надали протягом останніх днів», — сказав генсек НАТО.

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Раніше очільник Збройних сил США Марк Міллі запропонував план, у якому будуть задіяні Штати і союзники. Його суть — допомогти Україні створити об’єднану систему ППО і ПРО, зв’язавши в єдиний ланцюг різні оборонні системи. За словами Міллі, це нелегке завдання, але цілком досяжне.

Міллі згадував систему ППО Hawk і вдосконалену Hawkeye. Її просила українська сторона. «Це система середньої висоти, середньої дальності. Це стара система, але вона досить ефективна», — казав генерал.