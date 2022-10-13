Іспанія планує передати Україні чотири системи ППО Hawk
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі заявив, що Іспанія готова передати Україні чотири протиповітряні системи Hawk (MIM-23 HAWK), які призначені для перехвату ракет.
«Я вітаю сьогоднішнє оголошення Іспанії про надання чотирьох пускових установок Hawk для посилення протиповітряної оборони України — на додачу до того, що союзники надали протягом останніх днів», — сказав генсек НАТО.
Раніше очільник Збройних сил США Марк Міллі запропонував план, у якому будуть задіяні Штати і союзники. Його суть — допомогти Україні створити об’єднану систему ППО і ПРО, зв’язавши в єдиний ланцюг різні оборонні системи. За словами Міллі, це нелегке завдання, але цілком досяжне.
Міллі згадував систему ППО Hawk і вдосконалену Hawkeye. Її просила українська сторона. «Це система середньої висоти, середньої дальності. Це стара система, але вона досить ефективна», — казав генерал.
- 12 і 13 жовтня у Брюсселі проходить засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, а також зустріч Контактної групи з питань оборони України — формат «Рамштайн-6». На зустрічі присутній міністр оборони України. Головна її тема — посилення ППО України.
- У Міноборони Німеччини повідомили, що у наступні кілька тижнів Україна отримає додаткові РСЗВ MARS II та САУ PzH 2000.
- Нідерланди передадуть Україні додаткових зенітних ракет на €15 мільйонів.
- Канада надасть Україні новий пакет допомоги на $47 мільйонів. Він передбачає 500 тисяч одиниць зимового військового одягу, артснаряди і апаратуру супутникового звʼязку.
- До цього, 11 жовтня міністр оборони України повідомив про прибуття першої з чотирьох німецьких систем ППО IRIS-Т і ще чотирьох систем HIMARS.