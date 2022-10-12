У Києві та центральних областях стабілізували енергоживлення

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У Києві та центральних областях України стабілізували енергоживлення, яке постачалося з перебоями після серії ракетних атак з боку військ рф.

«Укренерго» повідомило, що сьогодні ввечері обмежувати споживачів у електриці в цих регіонах не будуть. Проте українців закликають і надалі обмежувати використання електроприладів у ранкові та вечірні години, щоб знизити навантаження на мережі і полегшити роботу енергетиків, які відновлюють їх.

«Останні ракетні обстріли пошкодили чимало енергетичного обладнання, і ми продовжуємо його відновлювати. Роботи дуже багато. Масштаби та складність пошкоджень у різних регіонах відрізняються, тому десь нам потрібно більше часу. Через це поки що, на жаль, залишаються графіки аварійних обмежень в Харківській, Сумській та Полтавській областях», — додали в «Укренерго».