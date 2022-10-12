ЄС допоможе Україні відновити енергетичну інфраструктуру

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Facebook / Денис Шмигаль

Європейський Союз спільно з Європейським інвестиційним банком допоможуть Україні відновлювати енергетичну інфраструктуру, яка постраждала від російських ракетних обстрілів.

Про це 12 жовтня повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Європейський інвестиційний банк вже перерахував Україні додаткові €550 мільйонів. Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених обʼєктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі.

Загалом за два місяці в межах пакету екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії Україна отримала €1,05 мільярда.