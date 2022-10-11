Британського монарха Карла III коронують 6 травня 2023 року
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- Анна Холоднова
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Wikimedia / «Бабель»
У Букінгемському палаці оголосили, що коронація короля Великої Британії Карла III відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві. Під час церемонії також коронують королеву-консорта Каміллу.
Про це пише BBC.
Ця коронація стане першою за майже 70 років — востаннє ця подія відбулася для Єлизавети II у червні 1953 року. Вона була першим монархом, якого коронували після Едуарда VII у 1902 році. Коронації проводять у Вестмінстерському абатстві в Лондоні уже понад 900 років.
Поки що невідомо, чи оголосять у Великій Британії додатковий вихідний день з цього приводу.
Королю Чарльзу на момент коронації виповниться 74 роки. Також 6 травня онук короля, син принца Гаррі та Меган Маркл Арчі святкуватиме четвертий день народження.
Церемонія коронації Єлизавети II тривала майже три години. Джерела BBC у Букінгемському палаці припускають, що у 2023 році церемонія може бути коротшою, і на ній побуває значно менше гостей.
Карл III отримає королівські атрибути — кулю, скіпетр і перстень, а також візьме участь у кінній процесії у кареті. Пізніше того ж дня монарх зʼявиться на балконі Букінгемського палацу.
Королівський історик Роберт Лейсі також очікує, що наступного року церемонія буде коротшою та менш масштабною, ніж у 1953 році.
«Коронації, як і всі ритуали, пристосовані до часу», — сказав він.
Коронацію Єлизавети II дивилися по телебаченню понад 20 мільйонів британців. Очікують, що трансляція коронації короля Карла III збере аудиторію у сотні мільйонів людей.
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