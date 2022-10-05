Ілон Маск змінив позицію і тепер хоче завершити угоду з придбання Twitter

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Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск змінив свою позицію щодо угоди про придбання соцмережі Twitter. Тепер він хоче таки завершити її.

Про це пише Reuters.

Угода поставить найбагатшу людину у світі на чолі однієї з найвпливовіших медіаплатформ і покладе край багатомісячним судовим розглядам, які завдали шкоди бренду Twitter і підкріпили репутацію Маска, як людини з нестійкою поведінкою.

Бізнесмен візьме на себе управління компанією, яку він спочатку зобовʼязався купити у квітні, але невдовзі передумав. Згодом він написав, що придбання Twitter прискорить його прагнення створити «додаток для всього» під назвою X.

Оновлена ​​пропозиція передувала довгоочікуваному протистоянню між Маском і Twitter у суді Делавера 17 жовтня, під час якого соціальна мережа мала домагатися наказу, який би змусив Маска закрити угоду на $44 мільярди.

Twitter отримав листа Маска з пропозицією таки закрити угоду, але наразі там не зазначили, чи погодилися на неї.