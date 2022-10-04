Швеція закрила зону навколо витоку з російських газопроводів у Балтійському морі

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AP

Шведський прокурор Матс Люнгквіст, відповідальний за розслідування витоків із трубопроводів у Балтійському морі, наказав закрити територію навколо для розслідування імовірної «грубої диверсії».

Про це пише Associated Press.

«Я розумію великий суспільний інтерес, але ми перебуваємо на початку попереднього розслідування, і тому я не можу вганятися в подробиці щодо того, які слідчі дії ми проводимо», — сказав прокурор журналістам.

Берегова охорона Швеції повідомила, що кораблям, водолазам, рибальським суднам і підводним апаратам заборонено наближатися до зон витоків біля Швеції на 9,3 кілометра.

У неділю, 2 жовтня, Данське енергетичне агентство заявило, що витік газу припинився на обох нитках «Північного потоку». Проте уже 3 жовтня шведська берегова охорона повідомила, що один із її літаків зафіксував збільшення витоку на «Північному потоці — 2». Наразі він становить близько 30 метрів у діаметрі.

У береговій охороні Швеції не пояснили, чому він збільшився, але зазначили, що витік газу з труб «Північного потоку — 1» уже припинився.

Швеція вже направила до місць прориву підводне рятувальне судно та кораблі берегової охорони, проте коли саме водолази або підводний човен зможуть спуститися до трубопроводів, залишається невідомим.

Влада Данії, у свою чергу, спостерігає за двома витоками газу на схід від данського острова Борнгольм у Балтійському морі за допомогою кораблів і військового гелікоптера.