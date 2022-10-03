Spiegel: ЄС планує тренувати до 15 тисяч українських військових

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Getty Images / «Бабель»

Країни Європейського Союзу на робочому рівні домовилися про тренувальну місію для українських військових. Планують навчити до 15 тисяч бійців.

Про це пише Spiegel.

За словами дипломатів, які брали участь у переговорах, три тисячі українських військових пройдуть спеціальну підготовку, зокрема, бойову тактику для командирів або курси для інженерів.

Проєкт матиме назву «Місія військової допомоги Європейського Союзу» або скорочено EUMAM. Очікують, що його узгодять до середини жовтня.

За інформацією Spiegel, у кулуарах виникли суперечки щодо цієї місії. Польща запропонувала розмістити біля кордону з Україною великий тренувальний табір для українців — хотіли навчати бойові групи аж до батальйону.

Водночас Німеччина не планувала розгортати центральний навчальний табір у Польщі. У Бундесвері зазначили, що його створення візьме багато часу. До того ж такий табір має бути широко захищений від можливого шпигунства з боку російських спецслужб, імовірних атак чи диверсій, адже відомо, що за навчаннями українських військових на тренувальному полігоні «Вільдфлекен» росіяни спостерігали за допомогою безпілотників.

Зрештою, компроміс знайшли. Поляки мають створити невеликий штаб за кошти ЄС. А замість центрального тренувального табору на українців чекатимуть індивідуальні курси в країнах ЄС. Німеччина вже планує власні навчальні програми. Німецька армія могла б навчати українських командирів тактиці в центрі моделювання бойових дій, а також у країні планують готувати інженерів, саперів, медиків та інших спеціалістів.

Остаточні деталі місії EUMAM мають узгодити в Брюсселі наступного тижня. Потім проєкт мають ухвалити на офіційному засіданні Ради ЄС 17 жовтня.