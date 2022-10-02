На обох газогонах «Північного потоку» зупинився витік газу
- Автор:
- Софія Телішевська
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У неділю, 2 жовтня, витік газу з кількох труб «Північного потоку — 1» припинився, тиск на газопроводі стабілізувався.
Про це повідомляє Данське енергетичне агентство у Twitter.
«Компанія Nord Stream AG проінформувала Данське енергетичне агентство про те, що наразі досягнуто стабільного тиску на двох нитках «Північного потоку», — сказано в повідомленні агентства.
Це свідчить про те, що вихід газу з двох останніх витоків теж припинився.
Напередодні припинився витік газу з газопроводу «Північний потік — 2».
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють і не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. На трубопроводах зафіксували спочатку три витоки газу, а вже 29 вересня Швеція повідомила про четвертий витік.
- Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи.
- Газета The Times із посиланням на джерела у британській розвідці писала, що «Північні потоки» були атаковані російськими підводними дронами. Причетність росії перевіряється. У самій рф традиційно всі звинувачення відкидають.