CNN: Поблизу зон витоків газу з «Північних потоків» бачили російські кораблі та субмарини
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Поблизу зон витоків газу з російських трубопроводів системи «Північний потік» 26 і 27 вересня бачили російські військові кораблі забезпечення і субмарини.
Про це пише CNN із посиланням на західних розвідників і представника органів безпеки однієї з країн Європи.
Поки неясно, чи мали ці кораблі стосунок до ймовірних вибухів на газопроводах, але це один з багатьох факторів, які можуть вказувати на причетність рф до інциденту. Перебування кораблів і підводних човнів рф в зоні витоку в ті дні детально вивчать слідчі.
Данський військовий чиновник додав, що російські кораблі регулярно працюють у цьому районі, тому їхня присутність необовʼязково вказує на причетність до «аварій».
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. На трубопроводах зафіксували спочатку три витоки газу, а вже 29 вересня Швеція повідомила про четвертий виток.
- Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи.
- Газета The Times із посиланням на джерела у британській розвідці писала, що «Північні потоки» атакували російські підводні дрони. Причетність росії перевіряється. У самій рф традиційно всі звинувачення відкидають.