Швеція виявила четвертий витік газу з «Північних потоків»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Берегова охорона Швеції виявила четвертий витік газу з «Північних потоків», до цього було відомо про три витоки.
Про це повідомляє газета Svenska Dagbladet.
Два з цих чотирьох витоків сталися у шведській економічній зоні. Зараз на кількох рівнях активно працюють представники берегової охорони, щоб зʼясувати, що сталося. Швеція веде власне розслідування та підозрює грубий саботаж.
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють і не перекачують газ із росії до Європи.
- Газ із російських газопроводів потрапив у Балтійське море. Данські військові показали відео з місця витоку газу, а сейсмологи заявили, що фіксували вибухи. Країни ЄС вважають, що на російських газопроводах могли бути диверсії.
- У Британії вважають, що до витоків на «Північних потоках» причетна росія — це зробили підводними дронами, які могли скинути з невеликого судна на кшталт рибальського човна ще кілька місяців тому.