У Великій Британії оприлюднили королівську монограму Карла ІІІ
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Buckingham Palace
Букінгемський палац оприлюднив нову монограму короля Карла III. Це зображення використовуватимуть в урядових відомствах, державних документах і поштових відправленнях.
Про це повідомляє BBC.
Це зображення створила Геральдична колегія. Король особисто обрав свою монограму серед низки зразків.
Монограма поєднує першу літеру імені Карла — C [Charles], R [Rex — латинське слово, яке означає «король»] та цифру III. Монограма його матері королеви Єлизавети ІІ містила символи E II R.
Банк Англії повідомив, що нові банкноти з портретом короля Карла III орієнтовно надійдуть в обіг до середини 2024 року, а їхнє зображення покажуть до кінця 2022 року. У Королівському монетному дворі зазначили, що випустять нові монети «відповідно до попиту банків і поштових відділень».
А нові марки із зображенням Карла ІІІ увійдуть в обіг, коли поточні запаси марок вичерпаються, повідомили в Королівській пошті. Набір із чотирьох меморіальних марок мають випустити в листопаді. На ньому будуть портрети королеви Єлизавети II, зроблені в різні періоди її правління.
Існує також окрема версія королевської монограми для Шотландії — на ній зображена шотландська корона.
Нову монограму короля Карла ІІІ вперше використають після закінчення трауру за Єлизаветою ІІ.
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