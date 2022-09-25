«Я не думаю, що він блефує». Зеленський припустив, що ядерні погрози путіна можуть стати реальністю
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Офіс президента / Telegram
Президент Володимир Зеленський вважає, що ядерна загроза з боку російської федерації може стати реальністю.
Про це він сказав в інтервʼю CBS.
«Дивіться, можливо, вчора це був блеф. Тепер це може стати реальністю», — сказав він, відповідаючи на запитання журналіста, чи блефує президент путін, погрожуючи Україні ядерною зброєю.
У цьому контексті Зеленський згадав про постійні обстріли Запорізької АЕС, яка розташована у тимчасово окупованому росією Енергодарі. А також — про атаки на Південноукраїнську АЕС.
«Ракета влучила в район, який знаходився за 300 метрів від АЕС. Атомна станція втратила всі вікна, двері... Так він [путін] хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує», — зазначив Зеленський.
На думку президента України, світ стримує цю загрозу.
«Ми повинні продовжувати тиснути на нього і не дозволяти йому продовжувати», — наголосив Зеленський.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України і пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що погроза путіна «небезпечна та безрозсудна».
- 21 вересня президент Володимир Зеленський заявляв, що сумнівається в тому, що росія застосує ядерну зброю.
- 25 вересня радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Адміністрація президента Джо Байдена приватно повідомила кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні в Україні матиме «катастрофічні наслідки» для росії.