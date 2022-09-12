Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зняв туманність Оріона у деталях. Астрономи чекали на ці зображення пʼять років

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ESA / NASA

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зняв зоряні ясла у туманності Оріона — це місце, де народжуються зірки.

Про це пише CNN.

За словами астрофізика Західного університету Елса Пітерса, спостереження за туманністю Оріона допоможе науковцям краще зрозуміти, що відбувалося протягом перших мільйонів років планетарної еволюції Чумацького Шляху.

«Ми вражені захоплюючими зображеннями туманності Оріона. Ми розпочали цей проєкт у 2017 році, чекали понад п’ять років, щоб отримати ці дані. Ці нові спостереження допоможуть нам краще зрозуміти, як масивні зірки перетворюють газопилову хмару, у якій вони народжуються», — сказав Пітерс.

Туманність Оріона розташована на відстані 1 350 світлових років від Землі. Це її найдетальніші та найчіткіші зображення.

ESA / NASA

Зоряні ясла туманності Оріона закриті великою кількістю зоряного пилу. Це заважає вивчати їх за допомогою космічного телескопа Hubble, який знімає у видимому світлі. А от телескоп імені Джейса Вебба виявляє інфрачервоне світло космосу. Це дозволяє йому «бачити» крізь шари зоряного пилу. У Європейському космічному агентстві показали різницю між знімками двох телескопів.

«Спостереження за туманністю Оріона було складним завданням, оскільки вона дуже яскрава для безпрецедентних чутливих інструментів Вебба. Але Вебб неймовірний, Вебб може спостерігати далекі та слабкі галактики, а також Юпітер і Оріон, які є одними з найяскравіших джерел в інфрачервоному небі», — сказав дослідник Французького національного центру наукових досліджень Олівʼє Берне.