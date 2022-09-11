Українські військові звільнили Ізюм на Харківщині

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Getty Images / «Бабель»

Українські військові звільнили місто Ізюм на півдні Харківської області. Російська армія масово покинула майже всю окуповану частину Харківщини.

Відео з Ізюму публікують у соцмережах, зокрема у своєму Twitter-акаунті відео з центральної площі міста оприлюднив офіцер 95 бригади Юрій Кочевенко.

Також відео з українським прапором на зруйнованій міськраді Ізюму опублікував ще один військовий — Анатолій Штефан.

Інформація про втечу росіян з Ізюму зʼявилася 10 вересня, але тоді українські військові публікували відео лише з північних та південних околиць міста.